Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, trafiğin yoğun olduğu Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, trafiğin yoğun olduğu Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Damla B.'nin kullandığı 59 AFP 969 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen Elif E. isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası yaya ve devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ