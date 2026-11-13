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Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan atık TIR'ı devrildi, şoför yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan atık TIR'ı devrildi, şoför yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında katı atık yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle devrildi ve TIR şoförü yaralandı. Yaralı şoför Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken devrilen TIR kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı, inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü M.K. yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hatip Mahallesi Çorlu-Sarılar Çevre Yolu Karatepe mevkisinde meydana geldi. Çevre yoluna çıkmak üzere bağlantı yolunda ilerlerken M.K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 RMB 339 plakalı katı atık yüklü TIR, savrularak devrildi. Kazada, M.K. yaralanırken, katı atıklar yol kenarında saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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