Tekirdağ Çorlu'da kaldırıma çarpıp takla atan otomobilde baba ve kızı yaralandı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Bora E. ile kızı Özge E. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bora E. yönetimindeki 34 KU 6071 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Bora E. ile araçta bulunan kızı Özge E. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile kızı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı