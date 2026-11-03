Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Çorlu'da kaldırıma çarpıp takla atan otomobilde baba ve kızı yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da kaldırıma çarpıp takla atan otomobilde baba ve kızı yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde kaldırıma çarpıp takla atan otomobilde sürücü ile kızı yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Bora E. ile kızı Özge E. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bora E. yönetimindeki 34 KU 6071 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Bora E. ile araçta bulunan kızı Özge E. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile kızı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konya'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 kişi yaralandı

Gece yarısı can pazarı! Onlarca yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı

İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluştu

Ünlü oyuncunun milyon dolarlık malikanesinin önü çöktü! Evsiz kaldı
İETT garajlarındaki usulsüzlükleri ifşa eden ustaya dava açılmıştı! Beraat kararı istinafta kesinleşti

İETT'yi ifşa eden ustaya dava açılmıştı! Karar kesinleşti
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler