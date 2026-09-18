Tekirdağ - Çorlu’da çam ağaçları yangında zarar gördü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Başmaslak Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan çam ağaçları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin büyümesiyle yangın çok sayıda ağaca sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bölgedeki çam ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı