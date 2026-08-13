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Çorlu'da İki Yangın: Bir Ev Küle Döndü

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aynı gece 2 ev yangını çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aynı gece 2 ev yangını çıktı. Apartman dairesindeki yangın büyümeden söndürüldü, diğer yangında tek katlı gecekondu tamamen yandı.

Çorlu'da ilk yangın saat 00.00 sıralarında Nusratiye Mahallesi Şerif Ağa Arpalık 2. Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle bina kontrol amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın çevre dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GECEKONDU YANDI

İkinci yangın, sabaha karşı Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak'ta boş gecekonduda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler, yanında bulunan binanın dış cephesine sıçradı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki binanın dış cephesinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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