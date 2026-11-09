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Tekirdağ Çorlu'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Çorlu'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü Barış Karateke (23) olay yerinde öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü İ.B. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Barış Karateke (23) öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Asri Mezarlık mevkisindeki dönel kavşakta meydana geldi. İ.B. İdaresindeki 34 KZ 3925 plakalı hafi ticari araç kavşakta sola dönüş yapmak istediği sırada, Barış Karateke'nin kullandığı 34 AKN 274 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücüsü Barış Karateke olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan Gonca K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gonca K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Barış Karateke'nin cansız bedeni de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Hayatını kaybeden Karateke'nin olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Hafif ticari araç sürücüsü İ.B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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