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Tekirdağ Çorlu'da 24 büyükbaş hayvanı kaçak getiren kişiye 290 bin lira ceza verildi

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Tekirdağ Çorlu'da 24 büyükbaş hayvanı kaçak getiren kişiye 290 bin lira ceza verildi
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'ya şehir dışından kaçak büyükbaş hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Hastalıklardan ari Trakya'ya kaçak sevk edildiği belirlenen 24 büyükbaşı getiren kişiye 290 bin lira ceza verildi, hayvanlar kesime gönderildi.

Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 290 bin lira ceza verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesine şehir dışından kaçak hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, tespit edilen 24 büyükbaş hayvanın, şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari Trakya'ya sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirledi.

Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 290 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar ise kesime gönderildi.

Kaynak: AA
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