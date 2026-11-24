Tekirdağ Çerkezköy'de Nihal Çağlar'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Çağlar tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı gelini Nihal Çağlar'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Çağlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve ifadesinde 'Tartışma sonrasında cinnet getirdim, öldürdüm' dedi.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı gelini Nihal Çağlar'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Çağlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Çağlar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çağlar'ın ifadesinde, "Tartışma sonrasında cinnet getirdim, öldürdüm" dedi.
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı