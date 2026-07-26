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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Candan Yüceer ile belediye personelinin isimleri kullanılarak bağış ve yardım adı altında para talep edildiği yönündeki girişimlere karşı vatandaşları uyardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Candan Yüceer ile belediye personelinin isimleri kullanılarak bağış ve yardım adı altında para talep edildiği yönündeki girişimlere karşı vatandaşları uyardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin Belediye Başkanı Candan Yüceer ile belediye bürokratlarının isimlerini kullanarak bağış ve yardım bahanesiyle para talebinde bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada, belediyenin herhangi bir kişi adına para toplama, IBAN paylaşma veya yardım talebinde bulunma uygulamasının bulunmadığı belirtilerek, belediye adına iletilen bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi istendi.

Bağış ve yardım adı altında iletilen taleplerin gerçeği yansıtmadığı, dolandırıcılık girişimi niteliği taşıdığı ve suç teşkil ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan herhangi bir ödeme yapmamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Candan Yüceer ile belediye bürokratları adına yardım adı altında para talep eden kişilerle karşılaşılması halinde emniyet birimlerine başvurulması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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