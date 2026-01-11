Haberler

Tekirdağ'da kurakçıl peyzaj uygulamaları yaygınlaştırılıyor

Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını korumayı hedefleyen iklim koşullarına dayanıklı bitkilerin kullanıldığı kurakçıl peyzaj uygulamalarını kente yaygınlaştırıyor. Çalışmalar, cadde ve kavşaklarda modern ve sürdürülebilir peyzaj düzenlemeleri ile doğal kaynakların korunmasını sağlıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını korumayı amaçlayan ve iklim koşullarına dayanıklı bitkilerin kullanıldığı kurakçıl peyzaj uygulamalarını kent genelinde yaygınlaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, suyu verimli kullanan, sürdürülebilir ve modern bir görünüm sunan peyzaj düzenlemeleri özellikle cadde ve kavşaklarda hayata geçiriliyor.

Karasal iklim özelliklerine uyumlu, az su tüketen bitki türlerinin tercih edildiği uygulamalarla, doğal kaynakların korunması ve estetik açıdan güçlü alanlar oluşturulması hedefleniyor.

Kurakçıl peyzaj çalışmaları çerçevesinde Tilki Selim Soğancılar Kavşağı, 57. Alay ve İstiklal Marşı caddeleriyle Belediye Ana Binası Bahçesi'ndeki düzenlemeler tamamlandı.

Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı ile Ergene Edirne Bulvarı'nda bulunan şev alanlarında ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Haberler.com
500

