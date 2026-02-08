Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan Ergül Halisçelik, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Soytürk, Halisçelik ile bir süre sohbet etti.

Halisçelik, bugüne kadar yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Halisçelik'e teşekkür etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 56 personel için yemin töreni

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde adaylık sürecini başarıyla tamamlayarak Asli Devlet Memurluğu'na atanan 56 personel için yemin töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve personel katıldı.

Törende konuşan Yüceer, adaylık sürecini tamamlayan personele görevlerinde başarılar dileyerek, belediyede insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Dayanışma ve ortak akıl vurgusu yapan Yüceer, Tekirdağ'a yönelik hizmetlerin birlikte üretileceğini ifade etti.

Türk bayrağı üzerine yemin eden 56 personel görevlerine başladı.