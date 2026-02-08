Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterliğe atanan Ergül Halisçelik, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ayrıca, 56 personel için yemin töreni düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan Ergül Halisçelik, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Soytürk, Halisçelik ile bir süre sohbet etti.

Halisçelik, bugüne kadar yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Halisçelik'e teşekkür etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 56 personel için yemin töreni

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde adaylık sürecini başarıyla tamamlayarak Asli Devlet Memurluğu'na atanan 56 personel için yemin töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve personel katıldı.

Törende konuşan Yüceer, adaylık sürecini tamamlayan personele görevlerinde başarılar dileyerek, belediyede insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Dayanışma ve ortak akıl vurgusu yapan Yüceer, Tekirdağ'a yönelik hizmetlerin birlikte üretileceğini ifade etti.

Türk bayrağı üzerine yemin eden 56 personel görevlerine başladı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı