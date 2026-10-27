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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı. Belediyede yapılan bilgilendirmede meme kanseri ve alınabilecek önlemler de ele alındı, etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı.

Belediyede gerçekleştirilen etkinlikte sağlık ekipleri, kadınları meme kanseri, erken teşhisin önemi ve hastalığa karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.

Etkinlikle meme kanserinde erken teşhise dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kadın sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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