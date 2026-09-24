Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Vali Soytürk'e festival daveti yaptı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ile bir süre görüşen Yüceer, kendisini 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'ne davet etti.

Yüceer'e teşekkür eden Spytürk, festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, sendikal çalışmalar ve üniversiteye ilişkin konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy, Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Aksanoğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam ve başkan yardımcıları katıldı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Şahin, Azboy'a üniversitenin prestij yayınları arasında yer alan, Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri takdim etti.

-NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda oryantasyon haftası başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci oryantasyon haftasının açılışı gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğrenciler ve yüksekokul personeli katıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler'in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Güray Karaduman ve Öğr. Gör. Gizem Aydınlıoğlu tarafından okulun işleyişi, ders ve sınavların yapısı, disiplin işlemleri ile sosyal sorumluluk projeleri hakkında sunum yapıldı.

Programda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü personelince çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından fuaye alanında ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA