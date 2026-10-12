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Tekirdağ Barosu'nun yeni başkanı 613 oyla Zümrüt Canku Arslan oldu

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Tekirdağ Barosu'nun yeni başkanı 613 oyla Zümrüt Canku Arslan oldu
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Tekirdağ Barosunun 37. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde başkanlığa Zümrüt Canku Arslan seçildi. Arslan 613, rakibi Ertürk Karakaş 547 oy aldı; genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurullarıyla Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlendi.

Tekirdağ Barosunun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zümrüt Canku Arslan seçildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, Zümrüt Canku Arslan ve Ertürk Karakaş başkanlık için yarıştı.

Seçimde Arslan 613, Karakaş ise 547 oy aldı.

Genel Kurul'da yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri de seçildi.

Başkanlığa seçilen Arslan, gazetecilere, başkan seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Arslan, Yönetim Kurulu'na seçilen arkadaşlarıyla mesleğe, meslektaşlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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