Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan, İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı makamında ziyaret etti

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Tekirdağ Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Baronun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Turanlı ile makamında bir süre görüştü.

Turanlı, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edilerek yeni görevlerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA