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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ Anadolu Lisesi'nin 36. mezuniyet töreni okul bahçesinde düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, mezunlara belgeleri verildi. Kep atma seremonisiyle sevinç paylaşıldı. Ayrıca NKÜ Rektörü Şahin, İl Müftüsü Bilgiç'i ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eral, Kaymakam Tunçer'i ziyaret etti.

Tekirdağ Anadolu Lisesinin 36. mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul bahçesinde düzenlenen törende, okulunu dereceyle tamamlayan öğrencilere ödülleri, mezun olan öğrencilere ise belgeleri protokol üyeleri ve öğretmenleri tarafından verildi.

Programın devamında öğrenciler kep atma seremonisi gerçekleştirerek mezuniyet sevincini aileleri, öğretmenleri ve davetlilerle paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, mezun olan öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde başarılar diledi.

-NKÜ Rektörü Şahin'den İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Bilgiç'i makamında ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgiç, Prof. Dr. Şahin'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Eral, Tunçer'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tunçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eral'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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