Tekirdağ, 13 Coğrafi İşaretli Ürüne Yenilerini Eklemeyi Hedefliyor

Güncelleme:
Tekirdağ, 13 coğrafi işaretli kültürel ve gastronomik ürününe yenilerini eklemek için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı. Bu ürünler arasında Eriklice kınalı bamyası, Ferhadanlı karpuzu ve Tekirdağ kaçamak yemeği gibi yerel lezzetler bulunuyor.

Tekirdağ, coğrafi işaretli 13 kültürel ve gastronomik ürününe tescil başvurularıyla yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Kentte Eriklice kınalı bamyası, Ferhadanlı karpuzu, Küçükyoncalı dokuması, Pınarbaşı pancar pekmezi, Tekirdağ kaçamak yemeği, Tekirdağ ramazan çöreği, Tekirdağ sini mantısı, Şarköy altıparmak kirazı ve Şarköy zeytinyağının da tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

"Tekirdağ, hem yerel üretimi desteklemekte hem de bölgenin kültürel mirasını yaşatmaktadır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın son yıllarda gastronomi alanında dikkat çeken iller arasında yerini aldığını söyledi.

Kentte bugüne kadar 13 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını, 9 yeni ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapıldığını belirten Karaküçük, "Eriklice kınalı bamyası, Ferhadanlı karpuzu, Küçükyoncalı dokuması, Pınarbaşı pancar pekmezi, Tekirdağ kaçamak yemeği, Tekirdağ ramazan çöreği, Tekirdağ sini mantısı, Şarköy altıparmak kirazı ve Şarköy zeytinyağı için başvurular yapıldı. Tekirdağ, sahip olduğu bu değerli gastronomik unsurlarla hem yerel üretimi desteklemekte hem de bölgenin kültürel mirasını yaşatmaktadır." diye konuştu.

Karaküçük, Tekirdağ'ın turizmi, tarihi, denizi ve doğasının yanı sıra tescilli ürünleriyle de adından söz ettirmesi için kurumların ortak çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Yeni başvuruların onaylanmasıyla Tekirdağ'ın gastronomi kimliğinin güçlenmesinin, ilin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Karaküçük, "Coğrafi işaretli ürünler, kente gelen turistlerin dikkat ettiği önemli unsurlar arasında yer alıyor. Tekirdağ, denizi, doğası ve tarihi değerlerinin yanı sıra tescilli ürünleriyle de ön plana çıkmaya devam ediyor. Tekirdağ, sahip olduğu bu değerli gastronomik unsurlarla hem yerel üretimi desteklemekte hem de bölgenin kültürel mirasını yaşatmaktadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel


