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Tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi

Tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu öncesi kaza geçirip traktör römorkundan düşerek yaralanan Fatih Seçgin, tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi. Günyüzü ilçesinde yaşayan Fatih Seçgin, geçtiğimiz cuma gününde traktör römorkundan düşerek yaralandı. Yürüme engeli sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Seçgin, çevredekilerin yardımıyla sandık başına geldi. Kayakent Abdülhamit Alptekin İlkokulu 1015 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getiren Seçgin, seçimin hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu öncesi kaza geçirip traktör römorkundan düşerek yaralanan Fatih Seçgin, tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi.

Günyüzü ilçesinde yaşayan Fatih Seçgin, geçtiğimiz cuma gününde traktör römorkundan düşerek yaralandı. Yürüme engeli sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Seçgin, çevredekilerin yardımıyla sandık başına geldi. Kayakent Abdülhamit Alptekin İlkokulu 1015 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getiren Seçgin, seçimin hayırlı olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Günyüzü Fatih Güncel Haberler

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