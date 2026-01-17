Haberler

Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı

Kırklareli'nde kuruyan Teke Deresi yağışlarla yeniden akmaya başladı
Güncelleme:
Kırklareli'nde yaz aylarında kuruyan Teke Deresi, son günlerde etkili olan yağışlarla debisini yükseltti. Yerel halk, derenin yeniden akmaya başlamasından memnun.

Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Teke Deresi'nin debisi, son günlerde etkili olan yağışlarla yükseldi.

Kayalı köyü yakınlarından geçen dere, yazın aşırı kuraklık ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen kurumuştu. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından derenin yeniden akmaya başladığı görüldü.

Bölgede besicilik yapan bazı üreticiler, hayvanların su ihtiyacını Teke Deresi'nden karşılıyor.

Köy sakinlerinden Cemal Yumurtacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin son üç yıldır yaz aylarında susuz kaldığını söyledi.

Yaz mevsiminin çok kurak geçtiğini belirten Yumurtacı, son yağışlarla birlikte derenin yeniden canlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
