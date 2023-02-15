'Tek yürek' programına telefonla bağlanan Kılıçdaroğlu da bağış yaptı

Birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de imkanım dahilinde 1 maaşımı daha bağışlıyorum" dedi.

Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ'ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oluyor. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bağlandı.

"BİR MAAŞIMI DAHA BAĞIŞLIYORUM"

Programa telefonla bağlanmak isteyenler olduğunu belirterek fazla vakit almak istemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Herkes imkanları dahilinde bir şeyler yapıyor. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlıyorum. Kampanya dolayısıyla sizlere çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Hepimize sabır diliyorum" şeklinde konuştu.