Gazze'de Kanser Hastaları Şifa Bekliyor

Gazze Şeridi'nde yerinden edilerek çadırlarda yaşamaya zorlanan Filistinli kanser hastaları, tıbbi malzeme eksikliği ve zorlu yaşam koşullarına rağmen Gazze dışına sevk edilme ümidiyle şifa arıyor.

Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesindeki Nasır Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları ve doktorlar, Gazze'de ve sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıları AA muhabirine anlatarak, zorlu hastalık sürecinin trajik bir hal aldığını ifade etti.

Hastanede kanser tedavilerinin yapıldığı onkoloji bölümüne sıcak havada uzun mesafeler katederek ulaşan hastalar, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

Saatlerce hastanede şifa arayan Filistinli hastalar yerinden edilmeleri nedeniyle yaşadıkları çadırlarına dönerken, zorlu yaşam koşulları altında kanser hastalığıyla mücadele ediyor.

Kanser hastaları, ihtiyaç duydukları cihazların ve uzmanlık gerektiren tedavilerin Gazze Şeridi'nde bulunmamasından dolayı aylar veya yıllar sürebilecek bir bekleyiş içerisinde yurt dışına sevk edilmeyi ümit ediyor.

Kanser hastaları yavaş yavaş ölüme terk ediliyor

Nasır Hastanesindeki Gazze Kanser Merkezi Onkoloji ve Hematoloji Bölüm Başkanı Dr. Salih Mustafa Şeyh el-İd, hastaların sürekli yerinden edilme, kötü beslenme, ilaç eksikliği ve bölgedeki hava kirliliği gibi nedenlerle büyük sıkıntılar çektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların tükenmeye başladığına dikkati çeken İd, "Gazze Şeridi'nde yaklaşık 11 bin kanser vakamız var. Bunlardan yaklaşık 4 bini sevkli durumda. Her gün iki ila üç hastamız hayatını kaybediyor. Eski vakalar elbette seyahat edemiyor, onlar için tedavi yok, o zaman sonuç ne olacak? Ölecekler." ifadelerini kullandı.

Kanser hastalığının dokuzuncu aydan itibaren tedavi alamadığını söyleyen Filistinli kanser hastası Ferec Muhammed Abdulal, Mısır'a sevkinin İsrail tarafından reddedildiğini söyledi.

Abdulal, "Biz hastayız, ölüyoruz, yavaş yavaş ölüyoruz. Bizim durumumuz kötü. Bizim için tedavi yok, hiçbir şey yok, hayatın temel ihtiyaçları yok, durumumuz sıfır. Ben öldükten sonra çocuklarıma ve karıma ne olacak? Perişan olacaklar." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'te başlattığı soykırımın başından beri tedavi için yurt dışına çıkmayı bekleyen hastalardan Ali Hasan el-Cid, sürekli oksijen desteğine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Cid, "Vallahi yoruluyorum, oksijen eksikliği yaşadığımda başım dönüyor ve yoruluyorum. Hareket edecek ve yürüyecek gücüm yok. Buraya hastaneye geldiğimde çok kalabalık oluyor, aşırı kalabalık." dedi.

Gazze'deki soykırım döneminde hastalığa yakalanan Şems Mahmud Subuh ise kendisini tedavi eden doktorun İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini ve sıcak hava nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini belirterek tıbbi sevk beklediğini dile getirdi.

Kanser hastaları çadırlarda nefes alamıyor

Nasır Hastanesinde bir yıl boyunca kemoterapi tedavisi alan akciğer kanseri Ahmed Ebu Anza ise durumunun günden güne daha da kötüleştiğini söyledi.

Gazze dışına tedavi amaçlı çıkmak istediğini ifade eden Anza, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl olduğumu görüyorsun değil mi? İşte vücudum bu halde. Yemek yok, ilaç yok, dışarıdan yardım yok, Gazze dışına çıkamıyorum. Çadır adeta bir fırın, görüyorsunuz işte. Ben uyuyamıyorum, bir fırının içinde kalıyorum."

Eşinin durumuna ilişkin konuşan Feyza Muhammed Ebu Anza da kocasının 65 kilodan 35 kiloya düştüğünü ve çadırda nefes almakta zorlandığını dile getirdi.

Eşinin sıcaktan bunalmaması için çadırı her taraftan açtıklarını ancak bu kez de içeri böcek ve farelerin girdiğini anlatan Anza, eşinin Gazze dışına çıkması için haber beklediklerini ancak bir yıldır haber gelmediğini söyledi.

"Kan pıhtılaşmasın ve bozulmasın diye uğraşıyoruz"

Kanser hastası İmad Yusef El-Kubt'a refakat eden yakını da içinde kan torbalarını elinde hareket ettirmek zorunda kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kanın pıhtılaşmaması ve bozulmaması için uğraşıyoruz, uzun süre elimizle hareket ettiriyoruz. Sosyal medyadaki tüm bu çağrıları duyacak bir vicdan yoksa, hayattan hiçbir umut kalmadı demektir." ifadeleriyle yardım çağrısında bulundu.

Gazze'deki hastane kaynakları, bölgede yaklaşık 11 bin kanser hastası bulunduğunu, bunlardan 4 bininin kemoterapi, radyoterapi ve biyolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu ve bu tedavilerin Gazze'de yapılamadığını vurguluyor.

Kaynak: AA