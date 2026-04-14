Tek katlı ev alev alev yandı

BURS"nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde, saat 05.30 sıralarında Bülent Akman'a (63) ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevleri fark eden Akman, dışarı çıkarak durumu ekiplere bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sararken, yangın çevredeki çalılık alana sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı