Tek geçim kaynağı ineği ölen kadına yenisi alındı Güncel Haberler ANKARA Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan düşerek ölen ineği için gözyaşı döken 6 çocuk annesi Nafiye Bilican'a (65), inek aldı. ANKARA Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan düşerek ölen ineği için gözyaşı döken 6 çocuk annesi Nafiye Bilican'a (65), inek aldı. İnek, Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından Nafiye Bilican'a teslim edildi. Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Akocak köyünde yaşayan Bilican ailesinin tek geçim kaynağı olan inek, 3 gün önce 300 metre yükseklikten düşerek öldü. Evlerinin tek geçim kaynağı olan ineğinin ölmesiyle yıkılan şeker hastası Nafiye Bilican, evlerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye 4 saat boyunca torununun yardımıyla yürüyerek ulaştı. Nafiye Bilican'ın oturduğu yerde saatlerce uzaktan ölen ineğini seyrederek hüngür hüngür ağlaması ise görenlerin yüreklerini dağladı. 2 gün boyunca ineği için ağladığını belirten Nafiye Bilican ile ilgili haberlerin yayınlanması üzerine Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, aileye inek aldı. Alınan inek, Yüksekova'nın Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından Bilican'a teslim edildi. ?'TEK GEÇİM KAYNAĞIYDI' Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, ineğini kaybeden aileye yeni inek alındığını belirterek, "Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in isteği üzerine Nafiye Bilican'ı evinde ziyaret ettik. 3 gün önce ineği ölmüştü. Tek geçim kaynağıydı. İneğin sütünden kendi geçimini ve çocuklarının geçimini sağlıyordu. İneğin ölümü Bilican'ı çok üzmüştü. Biz de Etimesgut Belediyesi ile irtibat kurduk. Nafiye Bilican'a inek almak istedik. Etimesgut'tan Yüksekova'ya kardeşlik eli uzatıldı. Allah Etimesgut Belediye Başkanı Ever Demirel gibi insanların sayısını arttırsın" dedi. Nafiye Bilican, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile ineği kendisine teslim eden Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya teşekkür etti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan Enver Demirel Yüksekova Ankara Güncel Haberler

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