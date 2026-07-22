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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı: TEI'deki yangında 2 kişi hafif yaralandı

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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangında 150 personel tahliye edildi, 2 kişi hafif yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangında 150 personelin binadan tahliye edildiğini, 2 kişinin de hafif yaralandığı açıkladı.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangın, dün gece tamamen kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıktığı imalat bölümünde soğutma çalışmaları tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangın sırasında 150 personelin binadan tahliye edildiği, 2 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Yangının başladığı binada bulunan yaklaşık 150 personel güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangına ilk müdahale sırasında 2 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüş ve soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Yangın olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak olay yeri inceleme işlemleri titizlikle yürütülmekte; itfaiye yangın raporu, güvenlik kamera kayıtları ile diğer deliller değerlendirilmekte ve gerekli bilirkişi incelemeleri yaptırılmaktadır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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