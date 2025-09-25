TEI, Alpu'daki Öğrencilere Kırtasiye Seti Hediye Etti

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ( Teı ) tarafından Alpu ilçesindeki 9 okulda öğrenim gören 700 öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi.

Teı'den yapılan açıklamaya göre, Teı, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar farklı seviyelerdeki öğrenciler ve eğitim kurumları için farklı sosyal sorumluluk projeleri üreten TEI tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ve koordinasyonuyla, Alpu'daki 5 ilkokul ve 4 ortaokuldaki 700 öğrenciye kırtasiye seti içeren çantalar hediye edildi.

TEI çalışanlarının da katkılarıyla her sınıf seviyesine özel olarak hazırlanan çanta setlerinde, öğrencilerin tüm öğretim yılı boyunca kullanacakları kırtasiye malzemelerine yer verildi.

Hediye dağıtımı, Alpu Kaymakamı İslam Timur, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, kurum yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akşit, yeni öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarı diledi.