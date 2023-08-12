Malatya'da peş peşe yaşanan üç deprem sonrası tehlike saçan ağır hasarlı bir bina kontrollü şekilde yıkıldı. Ekiplerin son depremlerle birlikte çökme tehlikesi bulunan diğer binalardaki çalışmaları sürerken, bu binaların da peyderpey yıkılması bekleniyor.

Tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

MALATYA - Malatya'da peş peşe yaşanan üç deprem sonrası tehlike saçan ağır hasarlı bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8, 16.40'ta 4.5, 18.18'de ise 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'ndeki tehlike saçan ağır hasarlı bir bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Ekiplerin son depremlerle birlikte çökme tehlikesi bulunan ağır hasarlı bir çok binadaki çalışmaları sürerken, bu binalarında peyderpey yıkılması bekleniyor.