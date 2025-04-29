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TEGV'den Arsuz'da Çocuklara Eğlenceli Etkinlik

TEGV'den Arsuz'da Çocuklara Eğlenceli Etkinlik
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Helvalı İlkokulu bahçesinde çocuklara yönelik sanatsal atölye çalışmaları ve çeşitli oyunlar düzenledi. Etkinlikte çocuklar, sanal gerçeklik gözlükleriyle farklı dünyaları keşfetti ve temel robotik kodlama çalışmaları yaptı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Helvalı İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar sanatsal atölye çalışmalarına katıldı.

Çocuklar yüz boyamanın yanı sıra gönüllülerle çeşitli oyunlar da oynadı.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle farklı dünyaları keşfetme fırsatı bulan çocuklar, temel robotik kodlama çalışmaları da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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