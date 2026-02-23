İzmir'de tedavisi tamamlanan saz kedisi doğaya salındı

Aydın'da yaralı halde bulunan saz kedisi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 27 Ağustos'ta Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan saz kedisi tedavi edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Doğal Yaşam Parkı Kliniği'ne getirildi.

Yapılan klinik ve radyografik değerlendirmelerde hayvanda kalça çıkığı, sağ femurda parçalı açık kırık ve kalça bölgesinde kırıklar tespit edildi.

Ayağa kalkamadığı ve arka bacağını sürüyerek ilerlemeye çalıştığı gözlenen saz kedisinin genel durumu, uygulanan yoğun bakım ve destekleyici tedavilerle düzeltildi.

İleri ortopedik cerrahi müdahale, yoğun bakım uygulamaları ve kontrollü rehabilitasyon süreci sayesinde yeniden ayağa kaldırılan saz kedisinin doğal davranışları, gece görüşlü ve harekete duyarlı kameralar aracılığıyla izlendi. İnsanlarla temasının en aza indirildiği bu süreçte hayvanın hareket kabiliyeti, refleksleri ve doğada yaşamını sürdürebilme becerileri uzman ekipler tarafından değerlendirildi.

Yapılan gözlemler sonucunda doğaya dönmeye hazır olduğu belirlenen saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordinasyon içinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğaya salınan saz kedisinin sağlıklı şekilde koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.