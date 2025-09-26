Haberler

Tedavi Edilen 4 Caretta Caretta Denizle Buluştu

Tedavi Edilen 4 Caretta Caretta Denizle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yaralı olarak bulunan ve tedavi süreçleri tamamlanan 4 caretta caretta, düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı. Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, deniz kaplumbağalarının korunmasına dair önemli bilgiler paylaştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta yeniden mavi sularla buluştu.

Sahilde yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 4 caretta carettanın denize salınması için etkinlik düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının korunması gerektiğini ifade etti.

Deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ilan edilen alanlarda sezon boyunca çalışmaların düzenli olarak yürütüldüğünü belirten Altuğ, "Hatay kumsallarında 2025 yılında yaklaşık 1400 civarında deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmiş ve bunlardan çıkan 81 binin üzerinde yavru denize ulaşmıştır." dedi.

Konuşmanın ardından, tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı.

Etkinliğe, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.