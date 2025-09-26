Tedavi Edilen 4 Caretta Caretta Denizle Buluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yaralı olarak bulunan ve tedavi süreçleri tamamlanan 4 caretta caretta, düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı. Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, deniz kaplumbağalarının korunmasına dair önemli bilgiler paylaştı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının korunması gerektiğini ifade etti.
Deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ilan edilen alanlarda sezon boyunca çalışmaların düzenli olarak yürütüldüğünü belirten Altuğ, "Hatay kumsallarında 2025 yılında yaklaşık 1400 civarında deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmiş ve bunlardan çıkan 81 binin üzerinde yavru denize ulaşmıştır." dedi.
Konuşmanın ardından, tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı.
Etkinliğe, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve öğrenciler de katıldı.