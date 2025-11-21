TED Üniversitesi'nden Teacher+ Yaklaşımı ile Yeni Kariyer Olanakları

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi geliştirdiği Teacher+ yaklaşımı ile mezunlara eğitim teknolojileri sektöründen uluslararası kuruluşlara, kurumsal eğitim birimlerinden Ar-Ge merkezlerine kadar uzanan yeni bir kariyer alanı sunuyor.

TED Üniversitesi geliştirdiği Teacher+ yaklaşımı ve öğrenme mühendisliği modeli ile öğretmenliğe çağın gerektirdiği yeni bir perspektif kazandırıyor. Bu model, öğretmen adaylarını yalnızca ders anlatan değil, öğrenme süreçlerini tasarlayan, yöneten, dijital içerik üreten, eğitim teknolojilerini etkin biçimde kullanan ve çok sektörlü yapılarda görev alabilen profesyonellere dönüştürmeyi hedefliyor. Teacher+ yaklaşımı, mezunlara eğitim teknolojileri sektöründen uluslararası kuruluşlara, kurumsal eğitim birimlerinden Ar-Ge merkezlerine kadar uzanan yeni bir kariyer alanı sunuyor.

TEDÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, bu geniş kariyer perspektifine dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz artık sadece sınıflara değil; NATO'nun teknoloji eğitim programlarına, OECD'nin öğrenme inovasyonu projelerine, UNICEF ve UNESCO'nun dijital eğitim girişimlerine kadar uzanan bir ekosisteme hazırlanıyor. Öğrencilerimiz VR tabanlı sınıf çözümlerinden yapay zeka destekli öğrenme araçlarına, oyunlaştırma projelerinden artırılmış gerçeklik içeriklerine kadar pek çok yeniliği bir start-up'a dönüştürebilecek donanıma sahip. Bu, Türkiye'de çok az fakültenin sunabildiği bir imkandır. TEDÜ mezunları artık yalnızca okullarda değil, EdTech şirketlerinde öğrenme mimarı, büyük kurumlarda L&D uzmanı, uluslararası kuruluşlarda proje yöneticisi ve Ar-Ge merkezlerinde araştırmacı olarak görev alıyor. 'Teacher+' mezunları, işi arayan değil, işin aradığı eğitimcilerdir. Onlar geleceğin öğrenme ekosistemlerini tasarlayan profesyonellerdir" dedi.