Tebük'e acil iniş yapan Flydubai yolcuları yedek uçakla Tel Aviv'e gönderildi

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Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki Prens Sultan bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan Flydubai uçağındaki yolcuların tahsis edilen yedek uçakla varış noktalarına ( Tel Aviv ) gönderildiği bildirildi.

Havalimanı işletmesini yürüten İkinci Havalimanları Kümesi, "cluster 2" tarafından yapılan açıklamada, Flydubai hava yolu şirketinin "FZ1073" sefer sayılı uçuşunun Tebük'e gerçekleştirdiği acil inişe ilişkin ek bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki tüm yolcuların yerel saatle 17.40'ta havalimanından ayrılan uçakla varış noktalarına ( Tel Aviv ) gönderildiği bildirildi.

Ayrıca havalimanı yönetiminin, seyrüsefer, yolcular ve kabin ekiplerinin emniyetini kapsayan uluslararası sözleşmeler ile Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesince yayımlanan kural ve talimatlara tam bağlılıkla hizmet verdiği yinelendi.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700" ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmıştı.

İsrail basını, uçaktaki pilotlardan birinin Ummanlı olduğunı ve BAE'li diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı bilgisine yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA