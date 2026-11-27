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(ANKARA) -Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sağlık Bakanlığının 2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuç listesinde, ad ve soyadı bölümünde "İŞ YERİ" yazan bir kaydın diş tabibi kadrosuna yerleşmiş görünmesine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu kaydın nasıl oluştuğunun araştırılmasını isteyen birlik, eczacı ve uzman eczacı kadroları da dahil olmak üzere kura sonuçlarının incelenmesi çağrısında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Birlik, sonuç listesinde ad ve soyadı alanında "İŞ YERİ" ibaresi bulunan bir kaydın diş tabibi unvanıyla yerleştiği bilgisinin kamuoyuna yansımasının, kura sonuçlarını bekleyen sağlık çalışanlarında güvenilirlik kaygısı oluşturduğunu belirtti.

"HER ADAY, İŞLEMLERİN EŞİT KOŞULLARDA YÜRÜTÜLDÜĞÜNDEN EMİN OLMALI"

Eczacı ve uzman eczacı kadrolarına da yerleştirmelerin yapıldığı kurada ortaya çıkan kaydın meslektaşlarında hayal kırıklığına neden olduğunu ifade eden TEB, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Kamu görevine başvuran her aday, işlemlerin eşit koşullarda yürütüldüğünden ve ilan edilen listenin kura sonucunu doğru biçimde yansıttığından emin olmalıdır."

"SONUÇLAR KURA KAYITLARIYLA KARŞILAŞTIRILARAK DOĞRULANMALI"

Sağlık Bakanlığından söz konusu kaydın nasıl oluştuğunu ve herhangi bir adayın yerleştirme sonucunu etkileyip etkilemediğini açıklamasını isteyen birlik, şu ifadeleri kullandı:

"Eczacı ve uzman eczacı kadroları da dahil olmak üzere ilan edilen sonuçların kura kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulanmasını ve inceleme sonucunun şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz."

Türk Eczacıları Birliği, kuraya katılan tüm sağlık meslek mensuplarının haklarının korunması için süreci yakından takip edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA