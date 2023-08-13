TDV, Yayladağı'ndaki afetzedelere 1200 gıda ve hijyen kolisi ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki afetzedelere 1200 gıda ve hijyen kolisi ulaştırdı. TDV Yayladağı Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yardım çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda temin edilen 1200 gıda ve hijyen kolisi, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki ailelere dağıtıldı. Yardımların devam edeceği belirtildi.