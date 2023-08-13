TDV, Yayladağı'ndaki afetzedelere 1200 gıda ve hijyen kolisi ulaştırdı
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki afetzedelere 1200 gıda ve hijyen kolisi ulaştırdı. TDV Yayladağı Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yardım çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda temin edilen 1200 gıda ve hijyen kolisi, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki ailelere dağıtıldı. Yardımların devam edeceği belirtildi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki afetzedelere 1200 gıda ve hijyen kolisi ulaştırdı.
TDV Yayladağı Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yardım çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda temin edilen 1200 gıda ve hijyen kolisi, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki ailelere dağıtıldı.
Yardımların devam edeceği belirtildi.