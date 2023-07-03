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TDV Şanlıurfa'da 5 Bin 450 Aileye Kurban Eti Dağıttı

TDV Şanlıurfa'da 5 Bin 450 Aileye Kurban Eti Dağıttı

Güncel Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Şanlıurfa'da 5 bin 450 aileye kurban eti dağıttı. İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıfça Kurban Bayramı sürecinde 745 bin 533 hisse kurban kesildi. Kent genelinde kesilen 1603 kurbanın eti ise 5 bin 450 aileye ulaştırıldı. TDV gönüllüleri tarafından özenle paketlenen kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Şanlıurfa'da 5 bin 450 aileye kurban eti dağıttı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıfça Kurban Bayramı sürecinde 745 bin 533 hisse kurban kesildi.

Kent genelinde kesilen 1603 kurbanın eti ise 5 bin 450 aileye ulaştırıldı.

TDV gönüllüleri tarafından özenle paketlenen kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Kurban Bayramı Şanlıurfa Güncel Haberler

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