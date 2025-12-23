Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 300 kişinin katarakt ameliyatını yaptırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Türk hayırseverlerin desteğiyle 300 kişinin katarakt ameliyatını yaptırdı.

TDV, insani yardım faaliyetleri kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yaklaşık 400 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Bauchi kentinde katarakt hastalarına ışık oldu.

Vakfın yurt dışı temsilcisi İlyas Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın sağlık alanındaki insani yardım çalışmaları çerçevesinde Bauchi'ye geldiklerini belirtti.

Bulut, TDV'nin Türk hayırseverlerin destekleriyle Bauchi şehrinde görme yetisini kaybetmiş 300 kişinin katarakt ameliyatını Nijeryalı doktorlara yaptırdığını ifade ederek, "Ameliyatlar 3 gün sürdü ve bu kıymetli organizasyonda hayrı olan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Afrika'da iklim şartları, yetersiz sağlık hizmetleri ve beslenme sorunları nedeniyle katarakt vakalarının yaygın olduğunu söyleyen Bulut, imkansızlıklar sebebiyle binlerce insanın bu basit ameliyata dahi ulaşamadığını anlattı.

Bulut, TDV olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı, Türk milletinin emanet ettiği yardımları mazlum coğrafyalara ulaştırmayı sürdüreceklerini dile getirdi.