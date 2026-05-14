Haberler

TDV'den Nijerya'daki yetimlere nakdi yardım

TDV'den Nijerya'daki yetimlere nakdi yardım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya’nın başkenti Abuja’da yürütülen Yetim Himayesi Projesi kapsamında 25 yetime mart, nisan ve mayıs aylarına ait nakdi yardım dağıttı. Yardımlar, Türkiye’nin Abuja Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Yetim Himayesi Projesi" kapsamında Nijerya'daki yetimlere nakdi yardım desteğinde bulundu.

Yetimlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yardım dağıtımı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapıldı.

Başkent Abuja'da yürütülen "Yetim Himayesi Projesi" çerçevesinde mart, nisan ve mayıs aylarına ait yardımlar toplam 25 yetime ulaştırıldı.

TDV yetkilisi, yaptığı açıklamada, proje kapsamında ihtiyaç sahibi yetim çocuklara düzenli destek sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yapılan yardımların çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunduğunu söyleyen yetkili, vakfın farklı ülkelerde yürüttüğü yetim destek programlarıyla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle

Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

Erdoğan ve Tokayev, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka merkezine ziyaret
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Bir anda şehrin üzerini kapladı! Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi