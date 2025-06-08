TDV, Moritanya'da 122 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

TDV, Moritanya'da 122 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı
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Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim programı kapsamında Moritanya'da 19 bin hisse kurban etini 122 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Bayram sevincini paylaşmak için 22 kişilik ekip, çocuklara hediyeler vererek ailelerle yakından ilgilendi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla kesilen 19 bin hisse kurban etini, Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yaklaşık 122 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

TDV aracılığıyla Türkiye'den Moritanya'ya gelen 22 kişilik ekip, ülkede dün kutlanmaya başlanan Kurban Bayramı'nın ilk gününden bu yana ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sevindirilmesi için yoğun çalışma yürüttü.

Çocuklarla oyun oynayan, balon, şeker, oyuncak gibi hediyeler dağıtarak bayram sevinci yaşamalarını sağlayan görevliler, ailelerle de yakından ilgilendi.

TDV görevlileri, vekaletle kesilen kurbanların da 122 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılması için özveriyle çalıştı.

Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı 19 bin hisse kurban, bayramın birinci gününden itibaren Bragna, Nuakşot, Hodh Echargul ve Havz-ı Şarki bölgelerinde TDV görevlilerinin kontrolünde kesildi.

Kurban etleri, TDV gönüllüleri eşliğinde yerel yönetim ve hükümet yetkililerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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