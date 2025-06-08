Mali'de Kurban Paylaşımı: Türkiye Diyanet Vakfı ve Maarif Vakfı İşbirliği

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan'ın katılımıyla, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Mali'de kesilen kurban hisseleri, Türkiye Maarif Vakfı Okulları organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TDV gönüllü ve görevlilerince kesilen kurbanlıkların dağıtımına Mali'de devam ediliyor. TDV'nin "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla gerçekleştirilen 2025 yılı kurban organizasyonunda Mali'de 6 bin 900 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiriyor.

Kesilip, 5 kiloluk paketlere konulan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Dağıtımın yapıldığı noktalardan biri de başkent Bamako'da bulunan Türkiye Maarif Vakfı Sebenikoro Şehit Fethi Sekin Kampüsü oldu.

Okul bahçesine toplanan ihtiyaç sahiplerine ve okul çalışanlarına Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan tarafından kurban eti dağıtıldı.

Ceylan, Mali'de faaliyet gösteren 2 vakfın ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmayla kurban dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin Mali insanına yardım etmesinin güzel bir örneği oldu. Büyükelçi olarak bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyduk." dedi.