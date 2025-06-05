TDV, Mali'de 41 Bin Hisse Kurban Eti Ulaştıracak

TDV, Mali'de 41 Bin Hisse Kurban Eti Ulaştıracak
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Mali'de ihtiyaç sahibi ailelere 41 bin hisse kurban eti ulaştırmak için organizasyon düzenliyor. 9 bölgede gerçekleştirilecek kesim faaliyetlerinde yaklaşık 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kurban organizasyonu kapsamında Mali'de ihtiyaç sahibi ailelere 41 bin hisse kurban eti ulaştırılacak.

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayan TDV, Mali'de, Gao, Timbuktu, Segou, Sikasso, Koulikoro, Kati, Nioro, Baroueli ve Bamako olmak üzere 9 bölgede kurban kesim faaliyeti gerçekleştirecek.

Organizasyon kapsamında Mali'de bu yıl yaklaşık 41 bin hisse karşılığı 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak.

Kurban Bayramı öncesi Mali'deki organizasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren TDV Batı Afrika Bölge Temsilcisi Furkan Faruk Taze, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yıl 81 ülkenin 378 bölgesinde vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapacaklarını belirtti.

Mali'deki faaliyetleri kendilerinin yürüteceğini aktaran, Taze şunları kaydetti:

"Mali'de, Türkiye Diyanet Vakfı olarak görevli ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik ekiple, 9 bölgede vatandaşlarımızın kurban ibadetlerinin yerine getirilmesine vekalet edeceğiz. Yaklaşık 10 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İslami şartlara uygun olan hayvanları veteriner hekim eşliğinde tespit edip küpeleme işlemlerini tamamlayarak bayramı bekliyoruz. Bayram namazının ardından, ekiplerimiz sahada kesimlere başlayacak ve kesimi yapılan kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Mali'de kesilen kurbanlarla yaklaşık 500 bin kişi milletimizin emaneti olan kurban etinden istifade edecek. Milletimize, TDV'ye olan güvenleri için teşekkür ediyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Güncel
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