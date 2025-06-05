Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malavi'de kurban eti dağıtımı yapacak.

Vakfa bağlı 12 kişilik ekip, bağışçıların kurbanlarını Malavi'de keserek dağıtmak için İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

İlk olarak Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gelen TDV heyeti, daha sonra Malavi'nin Lilongwe kentine geçti.

TDV Malavi ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz, AA muhabirine, bu yıl düzenledikleri "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında kurban bağışlarının bir kısmını Malavi'de keseceklerini söyledi.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştıklarını anlatan Büyükkaymaz, vakfın Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde kurban kesimi yaptığını belirtti.

Büyükkaymaz, TDV olarak Malavi'de de 1300 kurban kesileceğini aktararak, Chikwawa, Lilongwe, Mchinji, Salima, Blantyre ve Mangochi şehirlerinde gönüllüler aracılığıyla belirlenen bölgelerde yaşayan yaklaşık 10 bin aileye kurban eti ulaştırılacağını ifade etti.

Kurban kesimlerinin dini kural ve esaslara göre yapılacağını vurgulayan Büyükkaymaz, "Gelir dağılımı bakımından Malavi, dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Öyle ki insanlar yılda bir defa et yeme fırsatı bulabilmektedir." dedi.

Büyükkaymaz, ayrıca her Kurban Bayramı'nda Malavi'deki ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olarak bayramı onlarla geçirdiklerini dile getirerek, bunun yanında ramazan ayında da bölgede çeşitli faaliyetler yürüttüklerini sözlerine ekledi.