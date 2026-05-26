Haberler

TDV Kamboçya'da 1050 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV Kamboçya'da 1050 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Kamboçya'da 150 büyükbaş hayvan keserek 1050 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kesimler hijyen kurallarına uygun yapılacak ve görüntüler vekalet sahiplerine iletilecek.

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamboçya'da 1050 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekaletle kurban kesim organizasyonunu yürütmek üzere 4 kişilik TDV gönüllü ekibi Kamboçya'ya geldi.

Kampanya kapsamında Kamboçya'nın Battambang eyaletinde 150 büyükbaş hayvan kesilecek.

Kurban kesimleri hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek, etler bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurbanlıkların kesim işlemleri kamerayla kayıt altına alınacak. Talep etmeleri halinde vekalet sahiplerine kesim anına ilişkin görüntüler ulaştırılacak.

TDV'nin organizasyonunda Kamboçya Müslüman Öğretmenler Derneği ve Kamboçya Kalkınma Vakfı işbirliğinde bulunacak.

Organizasyon öncesi son değerlendirme toplantısını yapan TDV heyeti, kurbanlıkların kontrolünü gerçekleştirerek hazırlıkları tamamladı.

TDV Kamboçya Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Kafile Sorumlusu Enes Sancak, AA muhabirine, iyilik köprüleri kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Sancak, TDV olarak Türkiye'de 81 ilde, dünyada da 84 farklı ülkede 420 farklı bölgede vekaletle kurban kesim organizasyonunun gerçekleşeceğini ifade ederek, "Kamboçya'da 150 büyükbaş hayvanı yarın İslami vecibelere uygun olarak keseceğiz ve ihtiyaç sahibi Müslüman halka dağıtımını yapacağız. Bizlere teveccüh göstererek kurbanını bağışlayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun." dedi.

Kaynak: AA / Salih Baran
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor

Yıllar ona yarıyor! Ünlü şarkıcı sahnede coştukça coştu
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde