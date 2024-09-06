TDV, Gazze'ye 380 Ton Kurban Eti Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'ndan bu yana Gazze'ye 380 ton kurban eti ulaştırdıklarını söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Fırsat buldukları anda Gazze'nin içerisine yardımları sevk ettiklerini belirten Turan, sıcak yemek ve ekmek dağıtımının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Ramazan ayında Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te 120 bin kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunduklarını dile getiren Turan, gıda ve sağlık malzemelerini de imkan dahilinde dağıttıklarını açıkladı.

"Partner kuruluş aracılığıyla Gazze'ye sevkiyatı başlattık"

Kurban Bayramı'nda Filistin için özel bağış topladıklarını ifade eden Turan, "Milletimiz, Gazze için 28 bin hisse kurbanı emanet etti. Fakat Refah Sınır Kapısı kapalıydı. Ariş'ten girme imkanımız kalmadı. Lübnan tarafından problemler yaşadık. O zaman da milletimize 'Evet, bu emaneti alıyoruz, bunun için ne tür bir masraf varsa göğüsleyeceğiz ama eninde sonunda bu etleri asıl sahiplerine sağ salim, eksiksiz ulaştıracağız' dedik. Çok şükür bir partner kuruluş aracılığıyla içeriye et sevkiyatını başlattık." dedi.

Üç haftadan beri sevkiyatın devam ettiğini aktaran Turan, "Şimdiye kadar 380 ton kurban etini Gazze'ye ulaştırdık. Dağıtımlar gerçekleşti. Bu hafta sonu inşallah son sevkiyatı da yapacağız. Toplamda 520 tonu da göndererek geriye kalan kurban etinin hepsini kardeşlerimize ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

"Kurban etleri soğuk depolu tırlarla Gazze'ye ulaşacak"

Turan, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Mısır'da kestikleri kurban etlerini kiraladıkları soğuk depolarda beklettiklerini anlatarak, "Gönderdiğimiz araçlar da soğuk hava depolu tırlar olacak. Yani etleri muhafaza ederek adresine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Günlük 3 bin 500'e yakın kişiye sıcak yemek dağıttıklarını söyleyen Turan, partner kuruluşlar aracılığıyla acil ihtiyaçları mahallinden temin ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Turan, 7 Ekim'den bu yana Filistin genelinde ise milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.