Üye Girişi
Haberler

TDV, Gazze'ye 380 Ton Kurban Eti Ulaştırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'ndan bu yana Gazze'ye 380 ton kurban eti ulaştırdıklarını söyledi. Turan, hayırseverlerin desteğiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'ndan bu yana Gazze'ye 380 ton kurban eti ulaştırdıklarını söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Fırsat buldukları anda Gazze'nin içerisine yardımları sevk ettiklerini belirten Turan, sıcak yemek ve ekmek dağıtımının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Ramazan ayında Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te 120 bin kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunduklarını dile getiren Turan, gıda ve sağlık malzemelerini de imkan dahilinde dağıttıklarını açıkladı.

"Partner kuruluş aracılığıyla Gazze'ye sevkiyatı başlattık"

Kurban Bayramı'nda Filistin için özel bağış topladıklarını ifade eden Turan, "Milletimiz, Gazze için 28 bin hisse kurbanı emanet etti. Fakat Refah Sınır Kapısı kapalıydı. Ariş'ten girme imkanımız kalmadı. Lübnan tarafından problemler yaşadık. O zaman da milletimize 'Evet, bu emaneti alıyoruz, bunun için ne tür bir masraf varsa göğüsleyeceğiz ama eninde sonunda bu etleri asıl sahiplerine sağ salim, eksiksiz ulaştıracağız' dedik. Çok şükür bir partner kuruluş aracılığıyla içeriye et sevkiyatını başlattık." dedi.

Üç haftadan beri sevkiyatın devam ettiğini aktaran Turan, "Şimdiye kadar 380 ton kurban etini Gazze'ye ulaştırdık. Dağıtımlar gerçekleşti. Bu hafta sonu inşallah son sevkiyatı da yapacağız. Toplamda 520 tonu da göndererek geriye kalan kurban etinin hepsini kardeşlerimize ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

"Kurban etleri soğuk depolu tırlarla Gazze'ye ulaşacak"

Turan, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Mısır'da kestikleri kurban etlerini kiraladıkları soğuk depolarda beklettiklerini anlatarak, "Gönderdiğimiz araçlar da soğuk hava depolu tırlar olacak. Yani etleri muhafaza ederek adresine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Günlük 3 bin 500'e yakın kişiye sıcak yemek dağıttıklarını söyleyen Turan, partner kuruluşlar aracılığıyla acil ihtiyaçları mahallinden temin ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Turan, 7 Ekim'den bu yana Filistin genelinde ise milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı İzani Turan Güncel Kurban Dünya Gazze

40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat

Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
title