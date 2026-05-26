Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde kurban hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nde "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'den ve yurt dışındaki Diyanet Vakfı görevli ve gönüllülerinden oluşan 29 kişilik ekip, Fildişi Sahili'ndeki partner kuruluşların temsilcileriyle yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvan kesimi için hazırlıklarını bitirdi.

Fildişi Sahili'ne geçen hafta gelen Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri ile veteriner hekimler, vekalet yoluyla kesilecek kurbanlar için titiz bir çalışma yaptı.

Kurban pazarlarını gezen ekipler, sağlık yönünden ve dinen uygun olan kurbanlıkları seçerek küpeleme işlemlerini tamamladı.

TDV Fildişi Sahili Ekip Sorumlusu İsa Köse, AA muhabirine, 2026 kurban organizasyonu kapsamında geldikleri Fildişi Sahili'nde kurban seçimi ve küpeleme işlemlerini veteriner hekimlerle birlikte tamamladıklarını belirtti.

Köse, "Kurbanlıklarımızı dini esaslara uygunluk, sağlık durumu ve genel şartlara uygunluk açısından titizlikle kontrollerini yapmaktayız. Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 bin büyükbaş kurbanımızın inşallah 17 bölgede kesimini ve dağıtımını planladık. Vakfımıza kurbanlarını emanet eden hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.