Üye Girişi
Haberler

TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri'ne yardım eli

Geniş Video İzle
Güncelleme:

- TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri'ne yardım eli Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde 300 adet...

- TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri'ne yardım eli

BAKÜ - Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde 300 adet gıda, Kur'an-ı Kerim ve un paketi dağıttı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri Azerbaycan'da ev ev dolaşarak yardımlarda bulundu. Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde Karabağ savaşında şehit düşen aileler de unutulmayarak ziyaret edildi. Taziye dileklerini ileten vakıf gönüllüleri ve din hizmet müşavirliği yetkilileri şehit evinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Ziyaret sonrasında 300 adet gıda, Kur'an-ı Kerim ve un paketi dağıtılırken, ziyarette çocuklar da unutulmadı. Köy camisinde öğrenim gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

"Türk bayrağını öptüklerini gördük"

Yardım organizasyonunda Diyanet Vakfının yardımları konusunda yardımlaşmalar ve kaynaşmalar olduğunu belirten Saatlı Rayon Orta Muğan köy camii imamı İsmail Calalov, "Savaşlarda da tesirini gösterdiği gibi dini tedris konularında da Diyanet Vakfının yardımları hususunda da yardımlaşmalar ve kaynaşmalar oldu. Gerçekten dost dostun dar gününde yanında bulunması yaşandı. Her birinin evinde un ve erzak da var ama bu ziyaret gerçek kardeşliğin ispatıdır. Şehit ailelerine bu kolileri dağıtırken Türk bayrağını öptüklerini gördük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Azerbaycan Türkiye Bakü Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
title