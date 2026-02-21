Haberler

TDV Bakü Türk Lisesi'nde iftar programı düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bakü Türk Lisesi'nde düzenlediği iftar programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Akgün, programda iki ülkenin kardeşliğini ve ortak değerlerini vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'nde ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Okul Müdürü Kadir Bektaşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile okulda görev yapan öğretmenler katıldı.

Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, TDV Bakü Türk Lisesinin Azerbaycan'ın en başarılı eğitim kurumları arasında yer aldığını belirterek, bu başarıdan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Akgün, bu kardeşliğin yalnızca askeri, ekonomik ve siyasi alanlarla sınırlı olmadığını, ortak tarih, kültür ve inanç temelinde güçlü bir bağa dayandığını ifade etti.

Ramazanın da iki ülkeyi birleştiren ortak manevi değerlerden biri olduğunu dile getiren Akgün, bu tür buluşmaların kardeşlik bağlarını daha da pekiştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
