TDV, Afganistan'ın kuzeyinde 160 bin 200 kişiye et dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'ın kuzeyindeki 9 vilayette 8 bin 400 hisse kurban keserek yaklaşık 160 bin 200 kişiye et ulaştırdı. Ayrıca bölgede güneş enerjili su kuyusu çalışmaları sürüyor.

Vakfın Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği koordinesinde, "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında ülkenin kuzeyindeki 9 vilayette 8 bin 400 hisse kurban kesildi.

Kurbanlıkların etleri, beşer kiloluk paketler halinde yaklaşık 25 bin hanenin yanı sıra yetimhaneler, göçmen kampları, hafızlık kursları ve yatılı eğitim kurumlarına dağıtıldı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Bedahşan, Tahar, Bağlan, Kunduz, Semengan, Belh, Cevizcan, Sarepul ve Faryab'ta gerçekleştirilen organizasyonda kesim işlemleri sorunsuz tamamlandı.

Mezar-ı Şerif'e bağlı Alparslan Ovası'nda düzenlenen programa, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Murat Dikmen katıldı. Böylece vakfın organizasyonuyla bölgedeki 650 haneye kurban eti ulaştırıldı.

Öte yandan elektriğin ve suyun bulunmadığı bir mahallede TDV'nin destekleriyle başlatılan güneş enerjisiyle çalışacak su kuyusu ve vakıf çeşmesinin yapım çalışmaları sürüyor.

Açılacak kuyunun, bölgenin içilebilir su ihtiyacının büyük bölümünü karşılaması bekleniyor.

Mahalle sakinleri ise yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kardeş Türk halkına teşekkür etti.

Çocuklar ise "Teşekkürler Türkiye" diyerek, sevgilerini belirtti.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz
