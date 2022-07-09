TDV, 1400 hisse kurban etini Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere dağıtacak Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında Bangladeş'te 200 kurban kesecek. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında Bangladeş'te 200 kurban kesecek. TDV, 1400 hisseye karşılık gelen kurban etini mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracak. Program kapsamında kurbanlıkları satın alarak kesimin yapılacağı mezbahada incelemelerde bulundu. TDV yetkilisi Berk Erda Koç, Bangladeş'te yarın idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Koç, bayramın ilk gününden itibaren kurban etlerini aralarında Arakanlı Müslümanların da olduğu ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildirdi. AA / Güven Yılmaz - Güncel Bangladeş Kurban Güncel Haberler

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