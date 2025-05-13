TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Saidov, ülkede temaslarını sürdüren TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile görüşerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Çok yapıcı geçen görüşmede, Özbekistan'ın TDT ve teşkilata üye ülkelerle ilişkilerinin güçlendirilmesi meselelerinin yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in TDT kapsamındaki girişimlerinin hayata geçirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Taraflar ayrıca Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek TDT Zirvesi gündemi ve bu etkinliğe hazırlıkla ilgili konuları da gözden geçirdi.???????