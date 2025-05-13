DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya gelerek ikili işbirliği ve TDT Zirvesi gündemini değerlendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Saidov, ülkede temaslarını sürdüren TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile görüşerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Çok yapıcı geçen görüşmede, Özbekistan'ın TDT ve teşkilata üye ülkelerle ilişkilerinin güçlendirilmesi meselelerinin yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in TDT kapsamındaki girişimlerinin hayata geçirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Taraflar ayrıca Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek TDT Zirvesi gündemi ve bu etkinliğe hazırlıkla ilgili konuları da gözden geçirdi.???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.