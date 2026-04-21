TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Yıldırım, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti il temsilciliklerini ziyaret etti.

TÜGVA ziyaretine Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ile davetliler katıldı.

Yıldırım, burada davetlilerle sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmetleri memleketin her köşesine ulaştırma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

TÜGVA İl Başkanı Osman Yıldız da Yıldırım'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

İlk 11'de büyük sürpriz!
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip

Saldırıların ardından, düğmeye basıldı! 100'den fazla tutuklama var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

İlk 11'de büyük sürpriz!
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim