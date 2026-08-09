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Yıldırım, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Yıldırım, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Hatay'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Hatay'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

24. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali'nde "güreş ağalığı" yapmak üzere kente gelen Yıldırım, Vali Mustafa Masatlı ile makamında görüştü.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentin son durumuna ilişkin Masatlı'dan bilgi aldı.

Binali Yıldırım, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

Öntürk'ten kentteki projeler hakkında bilgi alan Yıldırım, çalışmalarda başarı diledi.

Kaynak: AA
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